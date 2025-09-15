Et le premier coach viré de la saison en France est...

Quevilly Rouen Métropole perd son Carré pas magique.

QRM a choisi de se séparer de David Carré et de son adjoint Grégory Scaffa, après un début de championnat version Titanic : un nul et quatre défaites. Selon Paris-Normandie, la claque face à Aubagne vendredi dernier (1-2) a été celle de trop. Et fait du technicien lorrain, adjoint de Jean Fernandez à Metz, Nancy et Auxerre, le premier coach licencié cette saison en France. On a connu fait d’armes plus flatteur, mais ça reste moins expéditif qu’Erik ten Hag à Leverkusen.

Clap de fin

Arrivé à l’été 2024 pour remettre les Normands sur le bon chemin après la relégation en National, David Carré n’aura pas trouvé la bonne formule. Ses 50 bougies, soufflées une semaine plus tôt, n’auront pas suffi à rallumer la flamme. Les supporters, eux, avaient déjà sifflé la fin de l’histoire vendredi au stade Robert-Diochon.

En attendant un successeur, c’est Thomas Tiarci qui assurera l’intérim. En coulisse, un nom circule déjà : celui de Fabien Valéri, pisté en 2024 avant que Paris 13 Atletico ne le pose sur son banc.

Histoire de ne pas tourner en rond.

