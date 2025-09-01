S’abonner au mag
Ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen

Ten Hag déjà viré du Bayer Leverkusen

« You’re fired. »

Déjà la porte ! Erik ten Hag n’est plus l’entraîneur du Bayer Leverkusen. Arrivé début juillet pour succéder à Xabi Alonso, l’ancien technicien de Manchester United a été prévenu ce lundi matin de la décision des dirigeants du Werkself. L’entraîneur néerlandais, pourtant sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, n’aura donc disputé que trois petites rencontres officielles avec le vice-champion d’Allemagne (un nul et une défaite en Bundesliga).

« Personne ne souhaitait franchir cette étape »

Dans un communiqué, le Bayer a annoncé que les entraîneurs adjoints assureront temporairement l’entraînement. Simon Rolfes, le directeur sportif, a expliqué ce choix radical : « Cette décision n’a pas été facile à prendre. Personne ne souhaitait franchir cette étape. Cependant, les dernières semaines ont montré qu’il est impossible de construire une nouvelle équipe performante avec cette composition. Nous sommes convaincus de la qualité de notre équipe et nous mettrons tout en œuvre pour franchir les prochaines étapes de notre développement avec cette nouvelle formation. »

La note risque encore d’être salée.

Eliesse Ben Seghir quitte officiellement Monaco

TM

