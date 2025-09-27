Victorieux à Mayence, Dortmund maintient la distance avec le Bayern

Dortmund confirme son bon début de saison.

Ce samedi après-midi, sous un beau et grand soleil, les Jaunes n’ont pas trop galéré pour disposer de Mayence (0-2). Notamment grâce à une énorme soupape de Karim Adeyemi, buteur sur un service de Julian Brandt et à la baguette de toute l’action qui a précédé. En grande forme avec deux buts et une offrande sur ses trois derniers matchs, l’ailier allemand de 23 ans permet à Dortmund de revenir à deux points du Bayern (victorieux ce vendredi du Werder Brême) et de conforter sa deuxième place en championnat avec 13 points.

Leverkusen dans la douleur

Un peu plus à la traîne en ce début d’exercice, le Bayer Leverkusen de Kasper Hjulmand s’est difficilement imposé à St. Pauli (1-2) grâce à Edmond Tapsoba et Ernest Poku. Mal parti après un début de saison raté, le Bayer retrouve tout de même le top 4 avec ce succès. Juste derrière Leipzig, victorieux ce samedi de Wolfsburg (0-1). Sur le quatrième terrain de ce multiplex allemand, Heidenheim a décroché sa première victoire de la saison contre Augsbourg (2-1) après un début de saison catastrophique (quatre défaites sur quatre).

Ça permet tout de même d’identifier très tôt dans la saison qui va jouer le maintien.

Mayence 0-2 Dortmund

Buts : Svensson (27e) et Adeyemi (40e) pour le BVB

Expulsion : Zentner (67e) pour Mainz

St. Pauli 1-2 Bayer Leverkusen

Buts : Wahl (32e) pour les Pirates // Tapsoba (28e) et Poku (58e) pour le Bayer

Wolfsburg 0-1 Leipzig

But : J.Bakayoko (8e) pour le RasenBallsport

Heidenheim 2-1 Augsbourg

Buts : Kaufmann (47e) et Conteh (54e) pour les Bleu et Rouge // Tietz (90e+8) pour les Fuggerstädter

