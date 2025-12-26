Un bel hommage à Diogo Jota prévu pour Liverpool-Wolverhampton

You’ll definitely never walk alone

Un Boxing Day pas comme les autres. Selon le Times, à l’occasion de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton samedi, les deux clubs de Premier League où est passé Diogo Jota, les fils de l’attaquant portugais, Dinis et Duarte, accompagneront les mascottes sur la pelouse. Une image forte pour ce premier affrontement entre les Reds et les Wolves depuis le décès tragique de Jota, survenu en juillet dernier dans un accident de la route en Espagne.

Un héritage gravé à Liverpool

Disparu à seulement 28 ans, quelques jours après s’être marié avec sa compagne, Diogo Jota avait suscité une immense vague d’émotion dans le monde du football. Liverpool avait alors décidé de retirer son numéro 20, qu’il portait depuis son arrivée en provenance de Wolverhampton en 2020, afin de préserver à jamais sa mémoire au club.

Déjà présents à Anfield en début de saison lors des célébrations du 20e titre de champion d’Angleterre remporté la saison passée, ses enfants symboliseront une nouvelle fois, ce week-end, le lien indéfectible entre Jota, sa famille et les supporters.

