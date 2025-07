En hommage à Diogo Jota, Liverpool retire son numéro 20

Le numéro 20 du Liverpool FC restera à jamais celui de Diogo Jota.

Disparu ce jeudi dans un accident de la route en compagnie de son frère André, l’international portugais laisse un énorme vide. Dévasté par la nouvelle, son club de Liverpool a annoncé, quelques heures après la mort de l’attaquant, que le numéro 20, qu’il portait depuis son arrivée sur les bords de la Mersey en 2020, allait être retiré : à l’avenir, aucun joueur du LFC ne le portera.

He took us to victory – a tribute to Diogo Jota ❤️

