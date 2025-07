De Vitinha à Arne Slot, les nombreux hommages à Diogo Jota

Après le décès de Diogo Jota (et de son frère André, joueur de Penafiel en deuxième division portugaise) ce jeudi matin dans un accident de voiture, de nombreux (ex) coéquipiers ou entraîneurs de l’attaquant de 28 ans (à Liverpool ou en sélection portugaise) ont exprimé leur douleur sur les réseaux sociaux, à l’instar de Jürgen Klopp et Cristiano Ronaldo.

Darwin Núñez : « Il n’y a pas de mots pour consoler une telle douleur. J’adresse toute ma force à ta famille, où que tu sois, je suis sûr que tu seras toujours avec eux, en particulier avec ta femme et tes trois enfants. »

Rúben Neves : « Ils disent qu’on ne perd les gens que lorsqu’on les oublie. Je ne t’oublierai jamais ! »

Vitinha : « Je n’arrive toujours pas à y croire. Toute la force possible à la famille. Merci pour tout. »

Alexis Mac Allister : « Je me souviendrai toujours de tes sourires, tes colères, ton intelligence, ta camaraderie et tout ce qui faisait de toi ce que tu étais. Ça fait très mal, tu vas nous manquer. »

Dominik Szoboszlai : « Tu nous manqueras énormément, mais tu resteras à jamais dans nos cœurs, sur le terrain comme en dehors ».

Harvey Elliott : « Je n’arrive pas à croire que tu es parti. Tu étais un footballeur incroyable… du genre à faire la différence à chaque fois que tu entrais sur le terrain. Tu étais humble, travailleur, gentil, et toujours là pour quiconque avait besoin de quoi que ce soit. Je me sens tellement chanceux d’avoir partagé le terrain avec toi, d’avoir partagé des souvenirs et des moments que je garderai en moi pour toujours. Tu feras toujours partie de cette équipe, de la famille de Liverpool. Nous ne t’oublierons jamais. »

James Milner : « Je suis dévasté par la perte de Diogo et André. J’ai adoré partager le vestiaire avec lui, rire ensemble, nous taquiner mutuellement avec notre caractère têtu, et m’émerveiller devant ce qu’il accomplissait sur le terrain. »

Firmino : « Ce fut un privilège et un honneur d’avoir connu et vécu des moments si spéciaux à tes côtés ».

Curtis Jones : « Un joueur incroyable et une personne formidable pour tout le monde. Je suis reconnaissant d’avoir partagé tant de souvenirs avec toi, mon frère. »

Sur le site du Liverpool FC, son entraîneur Arne Slot lui a dédié un long et vibrant écrit : « La famille de Diogo et André Silva a vécu une perte inimaginable. Mon message est très clair : vous ne marcherez jamais seuls. Diogo n’était pas seulement notre joueur. Il était un être cher pour nous tous. Il était un coéquipier, un collègue, un collègue de travail et dans tous ces rôles, il était très spécial. Je pourrais en dire long sur ce qu’il a apporté à notre équipe, mais la vérité est que tous ceux qui ont regardé Diogo jouer pouvaient le voir. Travail acharné, envie, engagement, grande qualité, objectifs. L’essence de ce qu’un joueur de Liverpool devrait être. La personne qui n’a jamais cherché la popularité mais qui l’a quand même trouvée. Quelqu’un qui a fait en sorte que les autres se sentent bien dans leur peau simplement en étant avec eux. Quand je suis arrivé au club, l’une des premières chansons que j’ai connues est celle que nos fans chantent pour Diogo. Je n’avais jamais travaillé avec lui auparavant, mais j’ai tout de suite su que si les supporters de Liverpool, qui ont vu tant de grands joueurs au fil des ans, avaient un chant aussi unique pour Diogo, il devait avoir des qualités spéciales. Le moment venu, nous célébrerons Diogo Jota, nous nous souviendrons de ses objectifs et nous chanterons sa chanson. Pour l’instant, nous nous souviendrons de lui comme d’un être humain unique et pleurerons sa perte. Il ne sera jamais oublié. Il s’appelle Diogo».