Le Portugal endeuillé.

Quelques heures après la tragique disparition de Diogo Jota dans un accident de voiture en Espagne, où son frère André Silva a également perdu la vie, les hommages pleuvent. Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise pour laquelle Jota comptait 49 sélections, a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux, en adressant ses condoléances aux proches de son coéquipier.

« Cela n’a pas de sens », a écrit CR7. « Il y a quelque temps à peine nous étions ensemble en équipe nationale, tu venais juste de te marier. À ta famille, à ta femme et à tes enfants, j’adresse mes condoléances et je leur souhaite toute la force du monde. Je sais que tu seras toujours avec eux. Reposez en paix, Diogo et André. Vous nous manquerez à tous. »

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir… pic.twitter.com/H1qSTvPoQs — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

Le souvenir de leur récente victoire en Ligue des nations, le 8 juin dernier, rend cette disparition encore plus douloureuse pour le football portugais.

C’était Diogo Jota