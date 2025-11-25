S’abonner au mag
  • International
  • Portugal

Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre

JD
Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre

C’est bien connu, on ne prête qu’aux riches.

Expulsé pour la toute première fois de sa carrière avec le Portugal lors de la défaite des siens en Irlande le 13 novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’aura pas tremblé très longtemps. La sanction du jeune quadra vient de tomber et elle est particulièrement clémente : la commission de discipline de la FIFA lui a infligé 3 matchs de suspension, dont 2 avec sursis.

Et comme le big pote de Donald Trump a déjà purgé un match contre l’Arménie lors de la dernière journée des qualifications, il sera donc en mesure de disputer celui de la première journée du Mondial 2026. À condition, bien entendu, d’être sélectionné par Roberto Martínez dans la liste qui s’envolera pour l’Amérique du Nord.

Vous avez dit protéger les artistes ?

Cristiano Ronaldo, héros bientôt déchu au Portugal ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez OM-Newcastle (2-1)
Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Revivez OM-Newcastle (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!