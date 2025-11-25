Cristiano Ronaldo écope d’une sanction pour du beurre

C’est bien connu, on ne prête qu’aux riches.

Expulsé pour la toute première fois de sa carrière avec le Portugal lors de la défaite des siens en Irlande le 13 novembre dernier, Cristiano Ronaldo n’aura pas tremblé très longtemps. La sanction du jeune quadra vient de tomber et elle est particulièrement clémente : la commission de discipline de la FIFA lui a infligé 3 matchs de suspension, dont 2 avec sursis.

Et comme le big pote de Donald Trump a déjà purgé un match contre l’Arménie lors de la dernière journée des qualifications, il sera donc en mesure de disputer celui de la première journée du Mondial 2026. À condition, bien entendu, d’être sélectionné par Roberto Martínez dans la liste qui s’envolera pour l’Amérique du Nord.

Vous avez dit protéger les artistes ?

