Le sélectionneur du Gabon s'en prend à l'OM sur la gestion d'Aubameyang

Il y a des Au et des Aubam.

D’un côté, l’OM, qui estime que son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est blessé, et qu’il faudrait logiquement ne pas le faire jouer. De l’autre, il y a le Gabon, et son sélectionneur, qui estime que l’attaquant est prêt, et qu’il a été logiquement aligné lors de la surprenante défaite des Panthères face au Mozambique (2-3) ce dimanche. Il était déjà entré à la 33ème minute, alors que sa fédé avait annoncé qu’il allait manquer le début de la CAN après une blessure à la cuisse.

Thierry Mouyouma est formel, Aubam va bien : « La CAN est la troisième compétition au monde. […] Ce mépris envers la CAN doit s’arrêter. Nous ne recevons des diktats de personne pour utiliser des joueurs qui sont nés dans le pays. Ça, c’est valable pour Marseille et tous les clubs qui peuvent le penser. »

« Je m’insurge de l’attitude de Marseille. »

Avant de poursuivre : « Je m’insurge de l’attitude de Marseille. Ils payent le joueur, dans les périodes où ils l’utilisent. Ils font ce qu’ils veulent. Suite à l’améloriation de l’état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer le joueur, parce que la nation est en difficulté à ce jour. » Le Gabon est dernier du groupe F de la CAN. Il dispute son dernier match de poules contre la Côte d’Ivoire, ce mercredi (20 heures), et a besoin d’une victoire pour poursuivre la compétition.

Aubameyang a-t-il Gabon pied, bon œil ?

