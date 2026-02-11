Medhi Benatia également prêt à quitter l’OM ?

TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge à Marseille ! Il n’y a qu’à l’OM que les parties de chaises musicales sont aussi insoutenables. Après le communiqué en pleine nuit annonçant le départ de Roberto De Zerbi, les rumeurs vont bon train dans la cité phocéenne, avec des noms qui circulent dans le sens des arrivées, mais aussi des départs.

Démission refusée

D’après les informations de La Provence, Medhi Benatia, homme fort du projet 2.0 de l’OM de Frank McCourt, serait prêt à jeter l’éponge. Alors qu’il assurait, début 2026, vouloir faire du coach italien le Diego Simeone de Marseille – à savoir, rester plus de deux saisons sur le banc, du jamais vu sous la présidence de Pablo Longoria – le voilà touché par cette fin d’aventure brutale.

L’ancien international marocain serait « marqué » par le départ du coach et se sentirait « responsable de la situation » du club. Dans la nuit de mardi à mercredi, durant laquelle l’Italien s’est enfui, le directeur du football a également formulé son envie de départ, mais la démission a été refusée par Longoria, McCourt et ses représentants, selon le quotidien local.

Cette saison, il n’y a pas que les sorties de Rulli qui sont ratées.

Le beau geste de Roberto De Zerbi à son départ de l’OM