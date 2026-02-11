Haaland se réveille, Milner entre dans l'histoire et Villa continue de s'accrocher

Manchester City a déroulé face à Fulham (3-0) et continue de mettre la pression sur Arsenal. Grâce à des buts d’Antoine Semenyo et de Nico O’Reilly, les hommes de Pep Guardiola ont logiquement pris les devants de cette rencontre. Les Cityzens ont même pu compter sur le réveil d’Erling Haaland. Alors qu’il n’avait plus marqué dans le jeu depuis huit matchs, le Norvégien s’est rassuré face au pauvre Bernd Leno. De quoi (enfin) souffler en sortant à la pause.

Minimum syndical pour Liverpool

Le duo de tête ne se détache pas encore complètement car Aston Villa, troisième du championnat, a réussi à se défaire de Brighton en toute fin de match (1-0). La délivrance est venue de Tyrone Mings, sur un corner pas très académique. Cette rencontre soporifique a été marquée par l’entrée en jeu de James Milner, égalant Gareth Barry en tête des joueurs les plus capés de l’histoire de la Premier League avec 653 matchs au compteur. 40 ans, toujours fringuant.

Loin du feu d’artifice, Liverpool a assuré le strict minimum sur la pelouse de Sunderland (0-1). Personne ne sait vraiment si la tête de Virgil van Dijk était cadrée ou si elle a terminé au fond des filets à cause de Habib Diarra, mais l’essentiel est ailleurs pour les Reds qui s’approchent dangereusement de Chelsea et du top 5.

Le match à suivre ce mercredi était, contre toute attente, celui entre Crystal Palace et Burnley (2-3). Arrivés au stade en retard à cause de la circulation, les Clarets semblaient encore dans leur car durant la première période. Puis, à la 40e minute, Hannibal Mejbri a allumé le réveil et ses coéquipiers ont complètement renversé la table, inscrivant trois buts en sept minutes. De leur côté, Nottingham Forest et Wolverhampton trouvaient qu’il y avait eu trop de buts dans cette soirée et ont décidé de faire l’impasse (0-0).

Mercredi, c’est ennui.

Manchester City 3-0 Fulham

Buts : Semenyo (24e), O’Reilly (30e), Haaland (39e)

Aston Villa 1-0 Brighton

But : Mings (84e)

Crystal Palace 2-3 Burnley

Buts : Larsen (17e, 33e) pour les Eagles // Mejbri (40e), Anthony (44e), Lerma (CSC 45e+2) pour les Clarets

Nottingham Forest 0-0 Wolverhampton

Sunderland 0-1 Liverpool

But : Van Dijk (61e)

Nicolas de Tavernost pose ses conditions pour continuer à LFP Média