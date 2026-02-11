Nicolas de Tavernost pose ses conditions pour continuer à LFP Média

Une mauvaise journée comme une autre dans le merveilleux monde du football français. Ce mercredi après-midi, une information du Figaro annonçait que Nicolas de Tavernost avait proposé sa démission après que Bein Sports a doublé Ligue 1+ pour la diffusion de la Coupe du monde 2026.

Le directeur général de LFP Média, qui avait lancé la plateforme du championnat de France l’été dernier, n’est pas encore parti. « Je ne continuerai pas dans ces conditions-là, fulmine-t-il auprès de RMC. Non je n’ai pas présenté officiellement ma démission devant le conseil d’administration. Je veux que le monde du football français prenne conscience de la situation. J’attends qu’il réagisse et se positionne. »

Nicolas De Tavernost en appelle aux présidents de clubs

L’ancien patron de M6 ne digère pas de ne pas avoir récupéré les droits TV du Mondial : « Nous avions réussi un coup médiatique et marketing formidable en obtenant les droits de la Coupe du monde aux Etats Unis pour la chaîne Ligue 1+. Nous avions gagné la compétition à la loyale. J’ai un contrat signé. La Fifa a accepté notre prix, puis a relancé les enchères. C’est la première fois qu’elle agit de cette manière. C’est donc qu’elle l’a fait sur intervention. »

Une pique à Bein Sports, au Qatar et au PSG, sans trop de doute, alors que la double casquette de Nasser al-Khelaïfi dans ces histoires peuvent agacer les autres clubs français dans une période très délicate pour la Ligue 1 et les autres championnats.

« Je demande une réforme de la gouvernance du foot français, insiste De Tavernost. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants. »

