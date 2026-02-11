S’abonner au mag
Un nouveau coup dur pour le FC Metz

La poisse continue… Comme l’a annoncé le FC Metz ce mercredi, Benjamin Stambouli s’est blessé vendredi dernier lors du match contre Lille. Le milieu de terrain de 35 ans a subi une fracture à une côte à la suite d’un choc avec Alexsandro. Selon la chaîne Moselle TV, le vétéran grenat manquera donc plusieurs semaines aux Grenats. En moyenne, ce type de blessure entraîne une absence comprise entre quatre et six semaines.

Timing cruel

L’indisponibilité du joueur est un sérieux coup dur pour les Messins, actuellement derniers du championnat. Sous la direction du nouvel entraîneur Benoît Tavenot, Stambouli figurait dans le onze de départ des deux derniers matchs et semblait sur le chemin pour redevenir un joueur clé de l’équipe.

L’heure de Believe Munongo a sonné.

