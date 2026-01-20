S’abonner au mag
Le FC Metz met fin au mandat de Stéphane Le Mignan

Le fusible a sauté. Dernier de Ligue 1, le FC Metz a choisi d’arrêter sa collaboration avec Stéphane Le Mignan. Selon L’Équipe, et Le Républicain lorrain, c’est le président Serin qui a tranché dans le vif, relevant de ses fonctions l’entraîneur breton qui avait permis au club lorrain de remonter dans l’élite cet été. La déroute en Coupe de France contre Montpellier (0-4) et la défaite dans le derby contre Strasbourg (1-2) auront été les gouttes de trop dans un vase de mauvais résultats.

Arrivé de Concarneau en 2024 avec des ambitions dans le jeu, le natif d’Auray a pu démontrer ses qualités en Ligue 2, mais n’avait visiblement pas le bon logiciel pour faire progresser les Grenats en Ligue 1, sachant que les médias locaux parlent aussi d’une cassure avec le vestiaire.

Un proche d’Antonetti pour relever la tête

Pour le remplacer, une tête connue pourrait faire son retour sur les bords de la Moselle, en la personne de Benoît Tavenot. Le technicien de 49 ans, écarté de Bastia fin octobre, était en effet l’adjoint de Frédéric Antonetti de 2019 à 2022. Il se voit aujourd’hui confier la mission maintien, alors que les noms de Michel Der Zakarian, Olivier Dall’Oglio et Pascal Dupraz (les traditionnels pompiers de service) auraient été proposés à la direction messine. À voir si l’électrochoc escompté et le retour des vainqueurs de la CAN Habib Diallo et Cheikh Sabaly suffiront pour renverser une situation délicate.

Dommage, Xabi Alonso était libre.

MR

