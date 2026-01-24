Eden Hazard vole au secours de Pocognoli

Un soutien de poids. En grande difficulté avec l’AS Monaco, qui a encore été décevante en signant un triste nul face au Havre ce samedi (0-0), Sébastien Pocognoli se retrouve dans une situation plus que délicate. Mais heureusement pour lui, la star nationale belge Eden Hazard a volé à son secours. L’ancien joyau de Chelsea a déclaré en marge du match caritatif « Fight Aids Cup » qu’il fallait lui faire confiance : « J’ai joué avec ‘Poco’ en sélection. Je le connais très bien, c’est un super gars, a déclaré Hazard. Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n’est pas facile. C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion (avec l’Union Saint-Gilloise, NDLR).»

« Il faut lui laisser du temps »

L’ancien joueur du LOSC a ensuite poursuivi en demandant de la patience aux Monégasques : « lI faut juste lui laisser un peu de temps. Dans le football, il n’y en a pas beaucoup. C’est le problème dans le football. Mais il a de la qualité en tant que coach et de l’expérience comme joueur. Il faut juste que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe aussi.» Aux commandes de l’ASM depuis le 11 octobre 2025, l’ancien membre des Diables Rouges a perdu plus de matchs qu’il n’en a gagné (7G, 4N, 8P) et a une moyenne de points par match de 1.32. Sans compter que Monaco, 10ᵉ, n’a pas gagné le moindre match en Ligue 1 depuis fin novembre.