Le jour où Declan Rice a failli devenir un flop avant de percer à West Ham

Mais qui aurait tiré les corners d’Arsenal sans lui ? Bien avant d’être l’homme fort d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, Declan Rice a connu un parcours vers le professionnalisme tout sauf évident. Viré de Chelsea à 14 ans pour manque de niveau, le natif de Kingston-upon-Thames dans le sud-ouest de Londres a ensuite rebondi à West Ham. Loin d’être au-dessus du lot également chez les Hammers, Rice a bien failli tomber dans l’anonymat d’une carrière lambda et a manqué de peu d’être mis à la porte une seconde fois.

Un joueur lambda ?

« Footballistiquement, il n’avait rien d’exceptionnel, c’était un joueur lambda, assure son ancien coéquipier de l’académie Noha Sylvestre à So Foot. Le truc, c’est qu’il dormait pendant que les autres faisaient la bringue à Londres le vendredi soir. » Le Suisse, qui n’a pas pu faire carrière à cause de trois croisés et reconverti dans la gestion financière d’entreprises, se rappelle d’un joueur qui n’était pas le plus talentueux, mais chez qui le travail et le professionnalisme ont payé.

Ce qui lui a permis d’obtenir la confiance de ses entraîneurs de l’époque, dont la majorité voulaient s’en débarrasser. La suite n’est qu’ascension, en équipe une de West Ham sous David Moyes puis avec Arsenal aujourd’hui : « La grande faculté de Declan, c’est d’appliquer ce que les coachs lui demandent de faire », analyse Noha Sylvestre dans nos colonnes.

Un bon soldat.

