S’abonner au mag
  • Magazine
  • En kiosque

Le jour où Declan Rice a failli devenir un flop avant de percer à West Ham

TJ
1 Réaction
Le jour où Declan Rice a failli devenir un flop avant de percer à West Ham

Mais qui aurait tiré les corners d’Arsenal sans lui ? Bien avant d’être l’homme fort d’Arsenal et de l’équipe d’Angleterre, Declan Rice a connu un parcours vers le professionnalisme tout sauf évident. Viré de Chelsea à 14 ans pour manque de niveau, le natif de Kingston-upon-Thames dans le sud-ouest de Londres a ensuite rebondi à West Ham. Loin d’être au-dessus du lot également chez les Hammers, Rice a bien failli tomber dans l’anonymat d’une carrière lambda et a manqué de peu d’être mis à la porte une seconde fois.

Un joueur lambda ?

« Footballistiquement, il n’avait rien d’exceptionnel, c’était un joueur lambda, assure son ancien coéquipier de l’académie Noha Sylvestre à So Foot. Le truc, c’est qu’il dormait pendant que les autres faisaient la bringue à Londres le vendredi soir. » Le Suisse, qui n’a pas pu faire carrière à cause de trois croisés et reconverti dans la gestion financière d’entreprises, se rappelle d’un joueur qui n’était pas le plus talentueux, mais chez qui le travail et le professionnalisme ont payé.

Ce qui lui a permis d’obtenir la confiance de ses entraîneurs de l’époque, dont la majorité voulaient s’en débarrasser. La suite n’est qu’ascension, en équipe une de West Ham sous David Moyes puis avec Arsenal aujourd’hui : « La grande faculté de Declan, c’est d’appliquer ce que les coachs lui demandent de faire », analyse Noha Sylvestre dans nos colonnes.

Un bon soldat.

Adama Traoré et la muscu, c’est terminé

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.