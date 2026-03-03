Adama Traoré et la muscu, c’est terminé

Une situation qui ne serait jamais arrivée à Eden Hazard. Adama Traoré, ailier arrivé à West Ham cet hiver, est interdit de musculation par son coach Nuno Espirito. Passé par Wolverhampton, le FC Barcelone et Fulham, l’Espagnol est connu pour sa musculature impressionnante. Il avait d’ailleurs été approché par des équipes de NFL.

Mais la salle de sport, même s’il prétend ne pas y aller, c’est fini. « Sa génétique est comme ça depuis quelque temps maintenant et il devrait éviter la salle. Je lui ai dit de ne pas aller à la salle de sport. C’est une des choses qu’il a besoin de comprendre. Il transporte assez de poids comme ça », en rigole son nouvel entraîneur.

En flagrant délit

Dans une vidéo postée par son coéquipier Crysencio Summerville, Traoré est assis sur un banc de musculation, qu’il assure ne pas utiliser, par peur de se faire enguirlander. Il n’est pas non plus banni à jamais de la salle : « Il fera du travail de prévention, mais il n’y sera pas pour soulever des poids. Par exemple, Airidas Golambeckis (U21), il passe des heures à la salle. Nous avons besoin de lui faire prendre du poids. C’est lui qui a besoin de muscle. C’est l’inverse », conclut Espirito.

Summerville busting Adama lifting weights in the gym 🤣🤣💪 pic.twitter.com/mWv6Swn2El — Will Wilkinson ⚒️ (@Willwilko82) February 25, 2026

L’huile, en revanche, est encore autorisée.

