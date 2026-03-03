Les supporters de ce club italien invoquent Donald Trump pour menacer leur président

La guerre ouverte continue entre les fans de la Lazio et leur président. Et ce lundi, elle a atteint un stade bien supérieur, avec un tag absolument lunaire adressé… à Donald Trump ! « Message pour Donald Trump, (Claudio) Lotito a beaucoup de pétrole et c’est un dictateur », a écrit un supporter laziale dans une rue de Rome. Président de la Lazio depuis 2004, entrepreneur dans l’entretien et la sécurité et sénateur italien, Lotito est très critiqué dans le Latium pour la gestion de son club.

Une allusion directe à Nicolas Maduro et Ali Khamenei

S’il l’a sauvé de la faillite à son arrivée, il le dirige depuis plusieurs années d’une main de fer et se retrouve très critiqué pour des mercatos jugés insuffisants, si bien que le contact serait rompu avec l’actuel entraîneur Maurizio Sarri. Régulièrement insulté et menacé de mort par de sympathiques supporters de son club, Lotito s’est fait remarquer sur les réseaux en répondant personnellement à chaque détracteur.

Cette fois-ci, l’un des supporters de la Lazio a placé la barre très haut, en recommandant au président américain Donald Trump de régler lui-même le cas de Lotito, en référence directe au président vénézuélien Nicolas Maduro, dirigeant d’un pays pétrolier aux airs de dictature capturé début janvier par l’armée américaine. Des propos qui ont encore plus de poids dans la situation actuelle, avec la récente disparition du Guide suprême iranien Ali Khamenei dans le cadre de la guerre Iran-Israël.

Ça va beaucoup trop loin…

Monstre de sang-froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise