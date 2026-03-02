Copenhague va devoir lutter contre la relégation au Danemark

On peut jouer la Ligue des champions et être relégué lors de la même saison, Villarreal CF l’avait notamment vécu en 2011-2012. Éliminé de la C1 en janvier après avoir terminé à la 31e place de la phase de ligue, à l’issue d’une campagne loin d’être honteuse (8 points), le FC Copenhague est aujourd’hui bien dans la mouise en Superliga. Le géant danois, club le plus titré du pays avec seize couronnes et vainqueur de trois des quatre dernières éditions du championnat, a en effet bouclé la phase régulière de la saison 2025-2026 à la septième place (sur douze) ce dimanche, après sa défaite à domicile face au Randers FC (1-2).

Une première dans l’histoire du club

Cette position relègue directement les Lions dans la seconde partie de tableau, celle de la peur. Le championnat danois est organisé sous forme de play-off : les six premiers se battent pour le titre et les places européennes, les six derniers pour éviter les deux dernières places synonymes de relégation. Le club de la capitale va ainsi prendre part, pour la première fois de son histoire, à ces play-off et encourt le risque d’une toute première relégation depuis sa création en 1992, née de la fusion entre le KB Copenhague et le Boldklubben 1903.

Pas de panique toutefois : Copenhague compte 29 points et dispose d’un peu de marge sur Silkeborg IF (19 pts) et Vejle BK (15 pts), les deux virtuels relégables. Reste que dix matchs de play-off sont encore à disputer, avec une double confrontation face à chaque équipe.

