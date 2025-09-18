Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague

Copenhague 2-2 Leverkusen

Buts : Larsson (9ᵉ) et Robert (86ᵉ) pour Copenhague // Grimaldo (82ᵉ) et Hatzidiakos (CSC, 90ᵉ+1) pour le Werkself

Un scénario de dingue.

Tandis que Monaco s’est fait tordre par le Club Bruges (4-1), Leverkusen est également passé tout près de chuter d’entrée mais est parvenu à revenir à la hauteur de Copenhague en toute fin de match. Tout a mal commencé pour les Allemands puisque dès la 9ᵉ minute de jeu, Jardon Larsson lance parfaitement les locaux en mystifiant Mark Flekken. Même si le Werkself a le pied sur le ballon et tente beaucoup sa chance, à l’image des différences faites par l’ancien Monégasque Eliesse Ben Seghir, il faut attendre la 86ᵉ minute de jeu pour que les hommes de Kasper Hjulmand, qui vivait sa première sur le banc de l’équipe allemande, ne relèvent la tête grâce à un superbe coup franc d’Alejandro Grimaldo. Mais rien n’est fait.

🚨🇪🇺 WHAT A FREE KICK FROM GRIMALDO WITH BAYER LEVERKUSEN! 🤯pic.twitter.com/t4ZleTFEvW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 18, 2025

Alors que Leverkusen pensait avoir fait le plus dur, l’entrant Robert claque une superbe tête plongeante pour permettre aux siens de reprendre les commandes à moins de quatre minutes du temps réglementaire. Dépités, les joueurs du Werkself profitent d’un contre son camp du malheureux Pantelis Chatzidiákos, qui dévie involontairement un centre, pour arracher dans les derniers instants de la rencontre un match nul, totalement inespéré.

On a encore échappé à une belle crise.

