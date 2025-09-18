S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Copenhague-Leverkusen (2-2)

Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague

TM
Leverkusen s'en sort miraculeusement à Copenhague

  Copenhague 2-2 Leverkusen 

Buts : Larsson (9ᵉ) et Robert (86ᵉ) pour Copenhague // Grimaldo (82ᵉ) et Hatzidiakos (CSC, 90ᵉ+1) pour le Werkself

Un scénario de dingue.

Tandis que Monaco s’est fait tordre par le Club Bruges (4-1), Leverkusen est également passé tout près de chuter d’entrée mais est parvenu à revenir à la hauteur de Copenhague en toute fin de match. Tout a mal commencé pour les Allemands puisque dès la 9ᵉ minute de jeu, Jardon Larsson lance parfaitement les locaux en mystifiant Mark Flekken. Même si le Werkself a le pied sur le ballon et tente beaucoup sa chance, à l’image des différences faites par l’ancien Monégasque Eliesse Ben Seghir, il faut attendre la 86ᵉ minute de jeu pour que les hommes de Kasper Hjulmand, qui vivait sa première sur le banc de l’équipe allemande, ne relèvent la tête grâce à un superbe coup franc d’Alejandro Grimaldo. Mais rien n’est fait.

Alors que Leverkusen pensait avoir fait le plus dur, l’entrant Robert claque une superbe tête plongeante pour permettre aux siens de reprendre les commandes à moins de quatre minutes du temps réglementaire. Dépités, les joueurs du Werkself profitent d’un contre son camp du malheureux Pantelis Chatzidiákos, qui dévie involontairement un centre, pour arracher dans les derniers instants de la rencontre un match nul, totalement inespéré.

On a encore échappé à une belle crise.

Ces joueurs que vous allez retrouver en Ligue des champions

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

41
Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)
Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Revivez Club Bruges-Monaco (4-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!