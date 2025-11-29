S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J12
  • Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (1-2)

Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

TB
Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

  Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund

Buts : Kofane (83e) pour le Bayer // Anselmino (41e) et Adeyemi (65e) pour le BvB

Pousse-toi de là, que je m’y mette.

Meilleur que son adversaire du jour, le Borussia Dortmund est allé s’imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen histoire de lui chiper sa troisième place de Bundesliga (1-2). Ce succès a commencé à se dessiner sur un long coup franc, Aaron Anselmino profitant de l’occasion pour débloquer une rencontre cadenassée (0-1, 41e). En face, malgré Ernest Poku, très remuant, le Bayer est à la peine offensivement.

Fabio Silva gagne des points

À l’heure de jeu, Niko Kovač décide alors de lancer Fabio Silva à la place de Serhou Guirassy, très agacé de sortir. Surtout pour observer son remplaçant délivrer une galette vers la tête de Karim Adeyemi, pour faire le break (0-2, 65e). La déviation gagnante de Christian Kofane (1-2, 83e) ne servira qu’à sauver l’honneur : ce Bayer Leverkusen n’a plus grand-chose d’un géant de l’autre côté du Rhin.

Si aucun de ces deux ne peut concurrencer le Bayern, qui va le faire ?

Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Monaco-PSG (1-0)
Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Revivez Monaco-PSG (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!