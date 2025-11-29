Le Borussia Dortmund fait tomber Leverkusen du podium

Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Dortmund

Buts : Kofane (83e) pour le Bayer // Anselmino (41e) et Adeyemi (65e) pour le BvB

Pousse-toi de là, que je m’y mette.

Meilleur que son adversaire du jour, le Borussia Dortmund est allé s’imposer sur la pelouse du Bayer Leverkusen histoire de lui chiper sa troisième place de Bundesliga (1-2). Ce succès a commencé à se dessiner sur un long coup franc, Aaron Anselmino profitant de l’occasion pour débloquer une rencontre cadenassée (0-1, 41e). En face, malgré Ernest Poku, très remuant, le Bayer est à la peine offensivement.

Fabio Silva gagne des points

À l’heure de jeu, Niko Kovač décide alors de lancer Fabio Silva à la place de Serhou Guirassy, très agacé de sortir. Surtout pour observer son remplaçant délivrer une galette vers la tête de Karim Adeyemi, pour faire le break (0-2, 65e). La déviation gagnante de Christian Kofane (1-2, 83e) ne servira qu’à sauver l’honneur : ce Bayer Leverkusen n’a plus grand-chose d’un géant de l’autre côté du Rhin.

Si aucun de ces deux ne peut concurrencer le Bayern, qui va le faire ?

