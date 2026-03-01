L'OL roi des entames de match

Le(s) but(s) en clair ! Rapidement devant au score sur la pelouse du Vélodrome face à l’OM grâce à Corentin Tolisso, l’Olympique lyonnais n’en est pas à son coup d’essai. Les Gones sont en effet le club le plus prolifique des cinq grands championnats dans les cinq premières minutes d’un match toutes compétitions confondues, à égalité avec Newcastle. C’est en effet la sixième fois qu’ils font trembler les filets en entame d’une rencontre cette saison.

6 - Buts marqués dans les 5 premières minutes de ses matches toutes compétitions confondues parmi les équipes du Top 5 européen : 🥇Lyon : 6 🥇Newcastle : 6 🥉Alavés : 5 🥉Bayern Munich : 5 Echauffés.#OMOL pic.twitter.com/hbH7iQw601 — OptaJean (@OptaJean) March 1, 2026

Tolisso est même un habitué, puisque c’est déjà lui qui avait débloqué le tableau d’affichage de Jean Bouin face au Paris FC lors de la 10e journée, avant un nul complètement fou (3-3).

Prémonitoire ?