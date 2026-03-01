S’abonner au mag
Coup dur pour le Barça avant le match retour contre l’Atlético

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent. Balayé 4 à 0 au match aller sur la pelouse du Metropolitano, le FC Barcelone est dans l’obligation d’effectuer une remontada afin de poursuivre l’aventure en finale. Ce sera toutefois sans son attaquant star, Robert Lewandowski, forfait pour la rencontre.

Touché face à Villarreal

Buteur en fin de match face à Villarreal samedi (4-1), Lewandowski a toutefois été victime d’un mauvais coup et ne pourra pas jouer face à l’Atlético de Madrid mardi, a annoncé le club blaugrana dans un communiqué. « Le joueur de l’équipe première Robert Lewandowski a subi un traumatisme lors du match de samedi contre Villarreal. Les examens effectués dimanche ont révélé une fracture osseuse à l’intérieur de l’orbite de l’œil gauche », a expliqué le Barça.

L’occasion pour Ferran Torres d’être l’homme idoine pour les Catalans.

Un premier triplé pour Yamal et le Barça calme Villarreal

