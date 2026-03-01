S’abonner au mag
  • Argentine
  • Racing Club

Valentín Carboni de nouveau victime d'une grave blessure au genou

LB
6 Réactions
Valentín Carboni de nouveau victime d'une grave blessure au genou

La loi des séries. Selon le média argentin TyC Sports, l’ancien joueur de l’OM, Valentín Carboni a de nouveau été victime d’une blessure au ligament croisé.

La deuxième en 18 mois

Arrivé du côté de la cité phocéenne avec l’étiquette de crack absolu, seulement prêté par l’Inter lors de la saison 2024-2025, son aventure en Provence avait pris fin prématurément en février 2025 après que le joueur de 20 ans ne se soit rompu le ligament croisé du genou gauche lors d’un entraînement avec l’Argentine.

Rebelote donc pour le natif de Buenos Aires qui après un premier prêt de six mois au Genoa a rejoint le Racing Club en décembre dernier. Cette fois, Carboni souffre d’une rupture totale du ligament croisé et d’une rupture partielle du ligament collatéral externe du genou droit, une blessure survenue à l’entraînement ce vendredi. Selon les informations de TyC Sports, le milieu offensif a été opéré en Argentine samedi et sera indisponible pendant huit mois.

Collection de prêts cassés.

Un feu d’artifice coûte cher au Racing Club

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.