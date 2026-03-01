Valentín Carboni de nouveau victime d'une grave blessure au genou

La loi des séries. Selon le média argentin TyC Sports, l’ancien joueur de l’OM, Valentín Carboni a de nouveau été victime d’une blessure au ligament croisé.

La deuxième en 18 mois

Arrivé du côté de la cité phocéenne avec l’étiquette de crack absolu, seulement prêté par l’Inter lors de la saison 2024-2025, son aventure en Provence avait pris fin prématurément en février 2025 après que le joueur de 20 ans ne se soit rompu le ligament croisé du genou gauche lors d’un entraînement avec l’Argentine.

Rebelote donc pour le natif de Buenos Aires qui après un premier prêt de six mois au Genoa a rejoint le Racing Club en décembre dernier. Cette fois, Carboni souffre d’une rupture totale du ligament croisé et d’une rupture partielle du ligament collatéral externe du genou droit, une blessure survenue à l’entraînement ce vendredi. Selon les informations de TyC Sports, le milieu offensif a été opéré en Argentine samedi et sera indisponible pendant huit mois.

Collection de prêts cassés.

