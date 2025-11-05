Un feu d'artifice coûte cher au Racing Club

Une sanction en guise de bouquet final.

Malgré sa supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure de jeu, le Racing Club n’a pas réussi à faire sauter le verrou de Flamengo en demi-finales de Copa Libertadores, laissant le club brésilien accéder au dernier pallier. Pour cette manche retour, les supporters argentins avaient pourtant tout fait pour porter leur équipe.

Trois matchs à huis clos, trois autres sans animation

Avant de chanter à pleins poumons durant 90 minutes, ils avaient ouvert les hostilités avec une spectacle pyrotechnique complètement fou. Des feux d’artifices clandestins et des fumigènes dans tous les sens ont illuminé la nuit d’Avellaneda, laissant croire qu’El Cilindro s’embrasait.

🇦🇷 WOW. Racing Club de Avellaneda’s Estadio Presidente Perón —aka El Cilindro— last night ahead of their Copa Libertadores semi-final second leg against Flamengo 🔥 Increíble!pic.twitter.com/RZTZ1vSAZk — 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) October 30, 2025

Un divertissement qui n’a pas plu à tout le monde. En effet, d’après L’Équipe, l’APreViDe (Agence pour la prévention de la violence dans le sport) a condamné le Racing à trois matchs à huis clos et trois autres sans tambours, trompettes, drapeaux ni banderoles.

Si on ne peut plus s’amuser.

