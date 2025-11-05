S’abonner au mag
  • Copa Libertadores
  • Demies
  • Racing-Flamengo (0-0)

Un feu d'artifice coûte cher au Racing Club

EL
Une sanction en guise de bouquet final.

Malgré sa supériorité numérique pendant plus d’une demi-heure de jeu, le Racing Club n’a pas réussi à faire sauter le verrou de Flamengo en demi-finales de Copa Libertadores, laissant le club brésilien accéder au dernier pallier. Pour cette manche retour, les supporters argentins avaient pourtant tout fait pour porter leur équipe.

Trois matchs à huis clos, trois autres sans animation

Avant de chanter à pleins poumons durant 90 minutes, ils avaient ouvert les hostilités avec une spectacle pyrotechnique complètement fou. Des feux d’artifices clandestins et des fumigènes dans tous les sens ont illuminé la nuit d’Avellaneda, laissant croire qu’El Cilindro s’embrasait.

Un divertissement qui n’a pas plu à tout le monde. En effet, d’après L’Équipe, l’APreViDe (Agence pour la prévention de la violence dans le sport) a condamné le Racing à trois matchs à huis clos et trois autres sans tambours, trompettes, drapeaux ni banderoles.

Si on ne peut plus s’amuser.

Flamengo premier finaliste de Copa Libertadores

EL

  • Procès Péchier
L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

