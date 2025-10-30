S’abonner au mag
Flamengo premier finaliste de Copa Libertadores

JF
En route pour une quatrième couronne continentale ?

Un rouge à la 56e minute, une deuxième période passée à défendre son but, sans même tenter sa chance à une seule reprise, et un petit but d’avance à conserver, Flamengo a souffert, mais Flamengo est en finale. Après sa victoire 1-0 à domicile la semaine dernière, grâce à un but de Marcos Rojo contre son camp, oui oui le Marcos Rojo, le Mengão a su faire le dos rond pour arracher un nouveau ticket pour la finale, le cinquième de son histoire grâce au nul arraché sur la pelouse du Cilindro de Racing (0-0).

Marcos Rojo dans tous les mauvais coups

En infériorité numérique, et largement dominés en fin de match, après une simulation ridicule de… Marcos Rojo et un rouge adressé à Gonzalo Plata, les Brésiliens ont subi les assauts de l’Academia, sans rompre. Pauvre Plata d’ailleurs, déjà expulsé en quarts de finale face à Estudiantes, encore un club argentin, mais qui avait cette fois-ci vu son rouge annulé. De son côté, Rojo a vu le rouge passer tout proche mais a été sauvé par la VAR, alors que c’est un ancien coéquipier à Boca Juniors, Agustin Rossi, qui s’est montré décisif dans les buts de Flamengo, avec plusieurs parades décisives dont une magnifique dans le temps additionnel.

Déjà double vainqueur en tant que joueur sous les couleurs de Flamengo et désormais entraîneur, Filipe Luís pourrait bien rééditer l’exploit avec le costume de coach sur les épaules. Une finale où le club Carioca retrouvera soit Palmeiras (qui le devance d’un point en championnat), soit la LDU Quito, qui s’avance tout de même avec un avantage certain après sa victoire 3-0 lors du match aller.

La sélection brésilienne a beau être au fond du trou, ses clubs ne s’en portent pas moins bien.

Quarante-six fans de Flamengo blessés dans un accident de bus

JF

