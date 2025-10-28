Quarante-six fans de Flamengo blessés dans un accident de bus

Des images impressionnantes.

Partis supporter leur équipe pour le compte de la demi-finale retour de Copa Libertadores, en Argentine contre le Racing Club, les supporters de Flamengo ont eu une grosse frayeur. Un des bus s’est renversé sur l’autoroute en périphérie de Rio de Janeiro, comme l’annonce le média brésilien O Globo. Après de fortes pluie, le véhicule à dérapé sur la chaussée détrempée.

Aucun décès n’est à déplorer

Quarante-six personnes ont été blessées, dont quatre gravement, et ont été transportées à l’hôpital Santa Casa de Barra Manta ainsi qu’à l’hôpital municipal de Volta Redonda. Parmi les victimes, on compte le chauffeur du bus, qui a été éjecté au moment de l’impact. Il souffre de plusieurs fractures aux jambes et a été placé en soins intensifs, mais son état est stable selon le média brésilien.

⚠️ Vídeo do momento em que o ônibus que levava torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina capotou. 🗞 | 🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/22Xmlk7GZH — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 27, 2025

Dans un message publié sur les réseaux, le club de Flamengo a annoncé avoir « été informé de l’accident », et « a contacté le maire de Barra Mansa » pour apporter toute l’aide nécessaire aux autorités locales. Par chance, aucun décès n’est à déplorer dans cet impressionnant incident, comme le montrent les vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

