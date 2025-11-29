L’entraîneur du FC Metz réagit à l’échauffement lunaire de Koffi Kouao

L’événement de la soirée du côté du stade Saint-Symphorien.

Une semaine seulement après avoir cassé Internet dans nos colonnes, Koffi Kouao a déjà refait parler de lui en s’échauffant d’une manière totalement lunaire ce vendredi soir, en marge de Metz-Rennes, après avoir appris qu’il ne commencerait pas la rencontre.

Cette situation n’a pas pour autant fait trembloter Stéphane Le Mignan, son entraîneur, qui a éteint le mini-incendie dès la fin de la rencontre perdue par ses Grenats au micro de Ligue 1+ : « J’ai décidé de ne pas le faire jouer parce qu’il a joué tous les matchs depuis le début de saison, avec de bonnes prestations. La semaine dernière, j’étais un peu moins satisfait. Je pensais que ce n’était pas la meilleure personne par rapport à notre plan de jeu, défensivement et offensivement. Il n’y a pas de souci avec Koffi. Il est déçu forcément. Il a tout le temps joué. Il va repartir de l’avant, il n’y a pas de problème avec ça. »

Une bonne manière de remobiliser les troupes avant une rencontre cruciale dans une semaine sur la pelouse de l’AJ Auxerre, actuelle lanterne rouge, la seule équipe dans le rétro du FC Metz.

L’improbable échauffement de Koffi Kouao