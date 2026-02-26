S’abonner au mag
« Une insulte aux victimes de viol » : l’avocate de la plaignante excédée par la banderole pour Hakimi

Une réponse aux supporters qui veulent faire justice eux-mêmes. Au lendemain de la qualification du PSG, Rachel-Flore Pardo, avocate de la femme qui a porté plainte pour viol contre Achraf Hakimi, est revenue sur la banderole déployée par certains supporters du virage Auteuil.

« Cette banderole est une insulte aux victimes de viol. La victime est niée, l’accusé est ovationné. La lutte contre les violences sexuelles n’a pas encore fait son chemin dans le monde du football masculin. N’en déplaise à certains, la procédure avance, et la justice passera », écrit l’avocate dans une story sur Instagram.

À la 19e minute, le virage a affiché le message « Achraf total soutien » avant de scander « Hakimi, Hakimi, Hakimi » à plusieurs reprises. Le reste du stade n’a cependant pas suivi le chant. Un soutien que le joueur a remercié, lui aussi sur Instagram. Hakimi, toujours présumé innocent, a été envoyé en procès pour viol devant la cour criminelle.

