João Neves et Kvicha Kvaratskhelia ne boudent pas leur plaisir

On a tous un Rocher à gravir. Sans convaincre, le PSG s’est qualifié en huitièmes de finale de Ligue des champions face à l’AS Monaco. Si Luis Enrique s’est avoué adepte du masochisme, ses joueurs ont plus ou moins évoqué cette impression d’un PSG en souffrance en zone mixte à l’image de João Neves.

Le milieu du PSG au visage poupon semble avoir vu des chimères en décrétant que son équipe avait plutôt bien joué. Ok, c’était l’un des seuls Parisiens plutôt en forme sur le terrain, mais quand même…

« Je pense qu’on a fait un bon match, peut-être pas le meilleur qu’on a fait, mais c’est comme ça, c’est le football, avance l’international portugais, qui devrait bientôt prolonger à Paris. Il y a des matchs très difficiles, comme celui-ci. »

Quand Kvara s’éprend de Monaco

Kvicha Kvaratskhelia semble avoir oublié le début de saison monégasque. Et pourtant, entre les points perdus en Ligue 1, le match nul et vierge contre l’horrible Tottenham en C1, l’élimination en huitièmes de Coupe de France contre Strasbourg et le 6-1 mangé face au Real Madrid, il y avait de quoi faire… Mais non, le numéro 7 parisien a préféré se satisfaire de la qualif’, estimant que son équipe a tout de même le mérite d’être revenue au score deux fois sur cette confrontation.

« Monaco est une grande équipe, ils peuvent marquer contre n’importe qui dans cette compétition, encense le Géorgien. Nous avons concédé un but mais nous avons fait notre travail, nous sommes revenus pour la deuxième fois, heureusement pour nous. »

Eh oui, c’est difficile la Ligue 1.

Sébastien Pocognoli peste sur l’arbitrage après l’élimination de Monaco