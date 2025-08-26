Le Flamengo de Filipe Luís en plante huit à Vitoria

Le Maracana n’avait pas vécu ça depuis belle lurette.

Flamengo a fait le spectacle en Serie A brésilienne cette nuit. Le club de Rio en a planté huit aux pauvres joueurs du Vitoria, 17èmes et premiers relégables du Championnat. Il s’agit de la plus large victoire du championnat brésilien depuis 1994. Le but du 7-0 vaut le coup d’œil. Il s’agit d’une splendide virgule dans la surface, signée Pedro. L’attaquant brésilien a marqué un triplé et délivré une passe décisive lors de la rencontre.

Les amateurs de buts collectifs apprécieront le troisième but, signé de l’Uruguayen Giorgian de Arrascaeta. En même temps, Flamengo est assez bien doté pour le championnat brésilien. Leur entraîneur Filipe Luís y aligne quelques jolis noms bien connus en Europe : Samuel Lino, buteur cette nuit, Saúl Ñíguez, Jorginho, Alex Sandro, mais aussi l’ancien Lillois Luiz Araújo et le Chilien Erick Pulgar.

Les chutes Vitoria.

