Samuel Lino fait son retour au Brésil pour un transfert record

Samuel L. Jackpot.

L’inarrêtable Flamengo a officialisé sa quatrième recrue du mercato avec l’arrivée de Samuel Lino en provenance de l’Atlético de Madrid.

Sous contrat avec le Mengão jusqu’en décembre 2029, le milieu de terrain brésilien devient la recrue la plus chère de l’histoire du club avec une indemnité de transfert de 22 millions d’euros. Il devient également la quatrième la plus élevée du championnat brésilien derrière Danilo à Botafogo (23 M), Thiago Almada (encore) à Botafogo (24,15 M) et Vitor Roque à Palmeiras (25,5 M), selon DailySports.

Welcome to the biggest club in the world, Samuel Lino! 🇧🇷 pic.twitter.com/ssyteLiTMp — Flamengo (@Flamengo_en) July 29, 2025

Une belle boucle quand on sait que le joueur était passé par les U20 du club en 2018 lors d’un prêt, sans être conservé par ce dernier. À 25 ans, Samuel Lino fait son retour au Brésil après six saisons passées en Europe. Il s’ajoute donc à Jorginho, Emerson Royal et son ancien coéquipier chez les Colchoneros Saúl Ñíguez dans la liste des recrues estivales de Flamengo.

Autrement dit, Flamengo n’est pas là pour le poser, le Lino.

