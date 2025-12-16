Des supporters irakiens et un soigneur de D2 allemande mis à l’honneur aux prix The Best

La cérémonie préférée de Vinícius.

La FIFA n’a pas attendu le soir de la cérémonie pour distribuer une partie de ses trophées The Best. Le FIFA Fan Award 2025 a été attribué aux supporters du Zakho SC, club de première division irakienne basé au Kurdistan. Lors d’un match de championnat en mai, les fans ont jeté plusieurs milliers de peluches sur la pelouse. Les jouets ont ensuite été collectés et redistribués à des enfants hospitalisés, notamment atteints de cancer. Un geste relayé massivement sur les réseaux et soutenu par une campagne de votes internationale, qui a permis à Zakho de devancer des candidats européens bien plus médiatisés.

❤️ “The city is small but the hearts of the fans are so big." Learn more about this year's FIFA Fan Award recipients, Zakho SC fans. 👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Le club, troisième du dernier championnat irakien, n’avait jamais été mis en avant par la FIFA auparavant. Ce prix offre au football irakien une rare exposition positive, loin des résultats sportifs ou des polémiques habituelles. Pour la FIFA, c’est aussi un choix sans risque : populaire, consensuel, et parfaitement calibré pour les plateformes sociales.

Fair-play : mode d’emploi

Même timing pour le FIFA fair-play Award, décerné à Andreas Harlass-Neuking, soigneur du club allemand SSV Jahn Regensburg. Lors d’un match de 2. Bundesliga, Harlass-Neuking est intervenu en tribunes pour porter secours à un supporter victime d’un malaise cardiaque, contribuant à lui sauver la vie.

Andreas Harlass-Neuking wins the FIFA Fair Play Award! 🤝#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Le Fan Award et le fair-play ont été annoncés avant le gala du soir (18h, heure française), histoire de vider les prix sympas sans suspense et de garder la soirée pour les trophées qui font discuter.

Dans tous les cas, ça reste toujours plus logique que de récompenser Donald Trump.

