Le streamer Zack Nani s’offre encore des droits TV

L’appétit vient en streamant.

Après s’être offert les droits TV de la Saudi Pro League et ceux des rencontres de l’équipe de France Espoirs sur ses chaînes Twitch et YouTube, Zack Nani poursuit son grignotage.

Le streamer français a annoncé ce jeudi qu’il avait désormais acquis les droits TV pour la retransmission des finales de Copa Libertadores et de Copa Sudamericana.

La finale de Copa Sudamericana entre l’Atlético Mineiro et Lanús aura lieu samedi, tandis que celle de Libertadores se tiendra le samedi 29 novembre et opposera les clubs brésiliens de Palmeiras et Flamengo.

Un catalogue qui s’élargit

« Ça me permet de construire une offre footballistique sur ma chaîne qui est grave cool, a-t-il développé sur Twitch ce jeudi soir. Cette année, vous pouvez retrouver trois choses : un championnat, la Saudi Pro League, une équipe nationale, l’équipe de France Espoirs et une compétition continentale avec les finales de Copa Libertadores et Copa Sudamericana. »

Il était moins une pour Canal + et la Ligue Conférence.

