  • Saudi Pro League

La Saudi Pro League signe chez Zack Nani !

JF
Alors qu’elle était diffusée sur Canal+ depuis deux saisons, la Saudi Pro League change d’air et file sur Twitch et Youtube ! En effet, c’est Zack Nani qui récupère les droits de diffusion du championnat saoudien. Dans une interview accordée à L’Équipe, le streameur multitâche a confié avoir « toujours voulu avoir le moyen de diffuser du foot légalement ». Si le montant n’a pas filtré, Zack Nani a évoqué « une somme au-delà des six chiffres pour une saison et une deuxième en option ».

Trois matchs par semaine

Il a aussi précisé compter sur le fait d’inviter des spécialistes ou des « gars d’internet », dans ce qui s’annonce comme relativement divertissant. « Le but est d’attirer une audience un peu différente, qui serait contente d’avoir du football gratuit et découvrirait une autre façon de voir du foot », a confié celui qui a aussi parlé d’un contexte et de transferts qui « rendent le tout naturellement intéressant pour un suiveur français » évoquant les transferts d’Alexandre Lacazette, Nathan Zézé ou encore Enzo Millot.

Dans un communiqué de presse, Zack Nani Prod annonce « trois matchs par semaine en exclusivité sur la chaîne de Zack Nani », « un “Match of the Week” chaque semaine », « un accès 100 % gratuit et sans abonnement, en live sur Twitch » ainsi que la « présence d’invités issus du sport, du divertissement et d’internet ». Le créateur de contenu compte donc envoyer du lourd pour ce qui sera une première à l’échelle européenne. A ne pas douter, Zack Nani devrait offrir quelques interviews avec certaines stars du championnat l’an prochain. Ce dernier a en effet confié qu’il « le droit de demander l’accès aux clubs. »

Y a plus qu’à maintenant !

Ligue 2 : Tour d'horizon des favoris pour la montée

JF

