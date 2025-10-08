S’abonner au mag
  • Arabie saoudite
  • Al-Ittihad

Sergio Conceição succède à Laurent Blanc sur le banc d'Al-Ittihad

KM
Un nouveau Portugais débarque à Djeddah.

C’est officiel, le club de Al-Ittihad a annoncé ce mercredi, l’arrivée de Sergio Conceição en tant que nouvel entraîneur du club. Le Portugais succède au Français Laurent Blanc, limogé après la seule défaite du club, face au club de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fin septembre.

Libre de tout contrat depuis son départ de l’AC Milan cet été, Conceição aura notamment pour objectif de conserver le titre de Saudi Pro League, remporté la saison passée par la troupe de Karim Benzema.

Domination portugaise en Arabie saoudite

En prenant les rênes d’Al‑Ittihad, Conceição devient le septième entraîneur portugais en activité sur un banc de la Saudi Pro League, parmi les dix-huit clubs engagés. Lié au club jusqu’en 2027, le Portugais rejoint ses confrères Jorge Jesus et José Gomes, respectivement à la tête d’Al-Nassr et Al-Fateh.

Un entraîneur français limogé après une seule défaite

KM

