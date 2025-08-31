S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J1
  • Al Okhdood-Al-Ittihad (2-5)

Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare

JF
Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare

Le champion en titre démarre bien et remercie Benzema !

Après un début de saison frustrant en Supercoupe d’Arabie Saoudite, Karim Benzema a fait en sorte de partir du bon pied en Saudi Pro League. Les coéquipiers d’un N’Golo Kanté titulaire au milieu, se sont largement imposé face Al Okhdood (5-2), avec un Houssem Aouar décisif, mais surtout un triplé de l’ancien attaquant du Real Madrid, reparti avec le trophée d’homme du match et le ballon de la rencontre.

Un triplé des plus complets, puisqu’il a marqué du droit, du gauche et de la tête ! À noter que cette première journée avait décidément été cochée par les stars du championnat, puisque Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman et João Félix (triplé lui aussi) ont tous marqué pour les débuts d’Al-Nassr, vainqueur 5-0 contre Al-Taawon vendredi.

Le Nueve est toujours chaud.

JF

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



36
Revivez Toulouse-PSG (3-6)
Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine