Karim Benzema démarre le championnat saoudien en fanfare

Le champion en titre démarre bien et remercie Benzema !

Après un début de saison frustrant en Supercoupe d’Arabie Saoudite, Karim Benzema a fait en sorte de partir du bon pied en Saudi Pro League. Les coéquipiers d’un N’Golo Kanté titulaire au milieu, se sont largement imposé face Al Okhdood (5-2), avec un Houssem Aouar décisif, mais surtout un triplé de l’ancien attaquant du Real Madrid, reparti avec le trophée d’homme du match et le ballon de la rencontre.

Un triplé des plus complets, puisqu’il a marqué du droit, du gauche et de la tête ! À noter que cette première journée avait décidément été cochée par les stars du championnat, puisque Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman et João Félix (triplé lui aussi) ont tous marqué pour les débuts d’Al-Nassr, vainqueur 5-0 contre Al-Taawon vendredi.

Le Nueve est toujours chaud.