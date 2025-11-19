Le sélectionneur du Cap-Vert élu coach de l'année en Afrique

Une juste récompense pour celui qui a guidé le Cap-Vert vers son premier Mondial.

Artisan des très grandes performances sportives du Cap-Vert ces deux dernières années, le sélectionneur des Tubarões Azuls Pedro Leitão Brito, surnommé Bubista, a reçu le prix de l’entraîneur de l’année en Afrique. Décerné par la Confédération africiane de football, ce prix vient justement récompenser le travail de celui qui a qualifié le Cap-Vert pour sa première Coupe du monde lors de la dernière trêve internationale.

A masterclass on the pitch means a master on the sidelines. Bubista is the Coach of the Year! 🇨🇻#CAFAwards2025 pic.twitter.com/zvpCzpEPO8 — CAF_Online (@CAF_Online) November 19, 2025

C’est également sous ses ordres que les coéquipiers de Kenny Rocha Santos avaient, lors de la CAN 2024, atteint le stade historique des quarts de finale de la compétition, remportée alors par la Côte d’Ivoire. Bubista, sélectionneur du Cap-Vert depuis 2020, devance notamment Mohamed Ouahbi, le sélectionneur marocain U20 qui a mené son équipe vers le titre mondial.

Sacrée cuvée d’entraîneurs, cette année 2025.

