Le Barça annonce le retour d’un ancien au club

  • Espagne
  • FC Barcelone

TJ
La bonne résolution du Barça en 2026 : le recyclage.

C’est un peu ce que va faire le club blaugrana, qui va se faire prêter une seconde fois le latéral João Cancelo. Déjà passé par Barcelone lors de la saison 2023-2024 (en provenance de Manchester City), l’international portugais se fait cette fois-ci prêter par Al-Hilal, club qu’il a rejoint à l’été 2024. La nouvelle a été confirmée par le directeur sportif Deco ce mercredi soir, en marge de la demi-finale de Supercoupe d’Espagne que les Catalans jouent contre l’Athletic Club.

« Nous finalisons l’accord. Il n’a pas encore passé la visite médicale, mais João arrivera bientôt à Barcelone. Il y a des questions contractuelles, mais en théorie, nous allons conclure l’affaire », a assuré le Portugais à Movistar. Dans les tuyaux depuis quelques jours, cette rumeur confirmée peut indiquer qu’un retour de Ronald Araújo dans le groupe barcelonais serait encore repoussé, et que Jules Koundé aurait un concurrent à son poste (même si Cancelo peut évoluer à droite comme à gauche).

Le voir dédoubler avec Lamine Yamal, ça aurait quand même de la gueule.

