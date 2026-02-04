S’abonner au mag
  • Coupe du Roi
  • Quarts
  • Albacete-Barcelone (1-2)

Joan García a concédé le corner le plus idiot de l’année

AR
Tout pour l’équipe. Mardi soir lors du quart de finale de Coupe du Roi remporté par le FC Barcelone contre Albacete (2-1), les joueurs de Hansi Flick ont vu leur gardien Joan García célébrer un peu trop le retour défensif de son capitaine Ronald Araújo.

Un gardien en extase

En toute fin de première mi-temps, Ronald Araújo revient in extremis pour stopper l’attaquant d’Albacete et laisser le ballon filer jusqu’à son gardien. À la suite de cet effort, Joan García s’empresse de féliciter son coéquipier, un peu trop même, puisque le portier blaugrana sort littéralement du terrain, ballon dans les mains. Si le gardien a concédé un corner bien débile, les Catalans ont tout de même pu accrocher leur place pour le tour suivant.

Heureusement qu’il ne joue pas contre Arsenal.

Ronald Araújo permet à Barcelone de venger le Real Madrid

AR

