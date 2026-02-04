Joan García a concédé le corner le plus idiot de l’année

Tout pour l’équipe. Mardi soir lors du quart de finale de Coupe du Roi remporté par le FC Barcelone contre Albacete (2-1), les joueurs de Hansi Flick ont vu leur gardien Joan García célébrer un peu trop le retour défensif de son capitaine Ronald Araújo.

Joan Garcia went out with the ball to thank Araujo… and ended up giving Albacete a corner 😭 pic.twitter.com/4tvKmSE9cL — 𝟭𝟴𝟵𝟵 (@Barca_Archive) February 3, 2026

Un gardien en extase

En toute fin de première mi-temps, Ronald Araújo revient in extremis pour stopper l’attaquant d’Albacete et laisser le ballon filer jusqu’à son gardien. À la suite de cet effort, Joan García s’empresse de féliciter son coéquipier, un peu trop même, puisque le portier blaugrana sort littéralement du terrain, ballon dans les mains. Si le gardien a concédé un corner bien débile, les Catalans ont tout de même pu accrocher leur place pour le tour suivant.

Heureusement qu’il ne joue pas contre Arsenal.

