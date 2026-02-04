Le Camp Nou postule pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2028-2029

Sur tous les fronts. Déjà candidat pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, le Camp Nou postule également pour recevoir la finale de la Ligue des champions 2028-2029 : « Le FC Barcelone exprime formellement par la présente son intention de participer, conjointement avec le Conseil municipal de Barcelone et le gouvernement de Catalogne, à la procédure de candidature initiale pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2029, en proposant la ville de Barcelone comme ville hôte potentielle et le Spotify Camp Nou comme site proposé, sous réserve de la certification et de l’approbation correspondantes de l’UEFA, et avec le soutien de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) », peut-on lire dans un communiqué.

Une première depuis 30 ans ?

Si les travaux de l’antre mythique des Blaugrana ne se termineront qu’en 2027, les dirigeants barcelonais mettent les bouchées doubles pour organiser de nouveau de grands événements dans le stade. La dernière finale de C1 qui s’est déroulée au Camp Nou remonte à 1999. Mené dès la 6ᵉ minute par le Bayern Munich, Manchester United avait remporté pour la deuxième fois la compétition grâce à des buts dans le temps additionnel de Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjær (2-1).

Objectif : devenir le premier club à remporter la C1 dans son stade depuis l’Inter en 1964-1965 ?

