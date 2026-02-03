S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Lamine Yamal veut rester au Barça toute sa vie

SW
Lamine Yamal veut rester au Barça toute sa vie

La star de la soirée. Ce lundi, à l’occasion du gala organisé pour les 120 ans du journal Mundo Deportivo, Lamine Yamal a été récompensé pour son année 2025. Selon le quotidien catalan, l’Espagnol a d’abord été encensé par Jordi Basté « pour avoir battu des records de précocité et être déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde ».

Le petit prodige de la Masia n’a pas démenti, affirmant même qu’il se trouve en ce moment au sommet de sa forme. Bientôt un concours d’ego, au Barça ?

Blaugrana à vie ?

Interrogé sur son avenir, le vainqueur de l’Euro 2024 a répondu sans détour. « J’espère pouvoir rester ici pour toujours, où je prends plaisir à vivre chaque jour, dans le meilleur club et la meilleure ville du monde », a confié l’attaquant de 18 ans.

On en connaît d’autres, qui auraient aimé rester à la maison pour toujours.

La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu’à Gérone

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!