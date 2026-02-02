La malédiction a poursuivi Ter Stegen jusqu’à Gérone

Maudit par la malchance… Le gardien allemand Marc-André ter Stegen, actuellement à Gérone, se serait blessé plus sérieusement que prévu lors du match de Liga face à Oviedo. Selon les informations de la radio espagnole Cadena SER, les premiers examens font état d’une lésion aux ischio-jambiers. D’autres tests doivent encore être réalisés, mais à ce stade, une indisponibilité d’au moins deux mois est envisagée, à peine plus d’une semaine après son arrivée au club.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l’isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l’Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic. pic.twitter.com/QsXkYia0Iz — Girona FC (@GironaFC) February 2, 2026

Prêt écourté ?

Toujours selon la Cadena SER, le FC Barcelone, club propriétaire du joueur, et Gérone seraient en contact étroit et pourraient envisager une fin anticipée du prêt en fonction de la durée exacte de son absence.

Une hypothèse toutefois contestée par Mundo Deportivo, qui affirme qu’un retour anticipé n’est pas prévu contractuellement. Le quotidien précise néanmoins que Ter Stegen pourrait effectuer une partie de sa rééducation au centre d’entraînement du FC Barcelone.

Et s’il essayait de quitter vraiment la Catalogne, pour de bon ?

