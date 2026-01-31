S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Mercato terminé pour Barcelone ?

FC
Mercato terminé pour Barcelone ?

Une arrivée, un départ. Tel est le bilan du mercato hivernal de Barcelone, jusque-là. Et ce récapitulatif ne devrait visiblement pas bouger, à en croire les propos de Joan Laporta pour La Vanguardia. « Il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de faux espoirs », a ainsi indiqué le président.

« En principe, nous avons déjà atteint nos objectifs et nous considérons le mercato comme clos », a poursuivi le patron du club catalan, qui a ajouté avoir « recruté un défenseur très polyvalent » en parlant du recrutement de João Cancelo. Dans l’autre sens, Dro Fernandez est parti au Paris Saint-Germain. Gagnant au change ?

Le Barça prolonge un de ses chouchous

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
169

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!