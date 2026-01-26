Dro Fernández débarque au Paris Saint-Germain

C’était dans l’air depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Dro Fernández, milieu offensif espagnol de 18 ans, s’est engagé ce lundi en faveur du Paris Saint-Germain, en provenance du FC Barcelone. Le champion de France a annoncé dans la soirée, sur ses réseaux sociaux, que le désormais ex-catalan avait signé un contrat le liant au club de la capitale jusqu’en 2030.

Courtisé par plusieurs grosses écuries européennes, Dro Fernández a donc choisi le PSG de Luis Enrique – dont il partage le même agent – pour poursuivre sa carrière loin du FC Barcelone, qu’il souhaitait quitter depuis plusieurs mois. Si le montant du transfert n’a pas été communiqué, le rachat de la clause libératoire de la jeune pépite devrait coûter environ 8 millions d’euros au portefeuille de Nasser al-Khelaïfi & co.

Auteur de quatre apparitions cette saison en Liga cette saison, Fernández pourrait faire ses débuts dès cette semaine sous le maillot rouge et bleu, face à Newcastle (28/01) en Ligue des champions, ou face à Strasbourg (01/02) en Ligue 1.



