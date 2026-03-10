S’abonner au mag
  • Coupe Nike U18
  • Quarts
  • Reims-OM (2-0)

La FFF et le Stade de Reims réagissent aux incidents racistes lors du match contre l’OM

CT
6 Réactions
La FFF et le Stade de Reims réagissent aux incidents racistes lors du match contre l’OM

La FFF et le Stade de Reims ont réagi ce mardi, via un communiqué, aux incidents racistes survenus lors de la rencontre de Coupe Nike féminine U18 entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille, dimanche, comme relayé par So Foot en début de semaine.

« La FFF condamne avec la plus grande fermeté les incidents inacceptables survenus ce week-end lors de la rencontre opposant les jeunes du Stade de Reims à l’Olympique de Marseille, en quarts de finale de la Coupe Nike féminine U18 », écrit la 3F, avant de garantir qu’elle « va transmettre un signalement au procureur de la République sur ces faits ».

Reims va porter plainte contre X

Dans son communiqué, le Stade de Reims fait part de son indignation face à ses actes et compte également prendre les mesures nécessaires. « Une plainte contre X va être déposée par le club qui se tient à la disposition des autorités compétentes afin que les auteurs de tels propos soient identifiés », prévient le SDR.

Une minorité beaucoup trop bruyante.

Les féminines de l’OM vont jouer leur premier match au Vélodrome

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.