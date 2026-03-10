La FFF et le Stade de Reims réagissent aux incidents racistes lors du match contre l’OM

La FFF et le Stade de Reims ont réagi ce mardi, via un communiqué, aux incidents racistes survenus lors de la rencontre de Coupe Nike féminine U18 entre le Stade de Reims et l’Olympique de Marseille, dimanche, comme relayé par So Foot en début de semaine.

❌Alors que les quarts de finale de Gambardella féminine se déroulaient ce dimanche, le match opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille a été interrompu dix minutes en fin de rencontre à cause d’insultes racistes proférées par certains supporters présents dans les… pic.twitter.com/LR8Az13Mwz — SO FOOT (@sofoot) March 9, 2026

« La FFF condamne avec la plus grande fermeté les incidents inacceptables survenus ce week-end lors de la rencontre opposant les jeunes du Stade de Reims à l’Olympique de Marseille, en quarts de finale de la Coupe Nike féminine U18 », écrit la 3F, avant de garantir qu’elle « va transmettre un signalement au procureur de la République sur ces faits ».

Reims va porter plainte contre X

Dans son communiqué, le Stade de Reims fait part de son indignation face à ses actes et compte également prendre les mesures nécessaires. « Une plainte contre X va être déposée par le club qui se tient à la disposition des autorités compétentes afin que les auteurs de tels propos soient identifiés », prévient le SDR.

🗞️ Communiqué officiel du Stade de Reims ⤵️ À la suite de propos à caractère raciste, provenant des tribunes, rapportés par les acteurs du jeu lors de la rencontre opposant le Stade de Reims à l’Olympique de Marseille en Coupe Nike U18 féminine, le Stade de Reims exprime sa plus… pic.twitter.com/g8M5dedrhR — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 10, 2026

Une minorité beaucoup trop bruyante.

Les féminines de l’OM vont jouer leur premier match au Vélodrome