Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?

Soirée plaisir sur la Canebière.

Pendant que les hommes de Roberto De Zerbi démolissaient Nice, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille s’est offert le duel des promus face à Lens, vendredi soir en Première Ligue (2-0). Un succès dessiné grâce à un doublé de Margaux Le Mouël. À la conclusion d’une belle action collective d’abord, puis surtout d’une frappe de plus de 30 mètres pour lober Blandine Joly, la gardienne nordiste.

🤯 UN DES BUTS DE LA SAISON SIGNÉ LE MOUËL !!!! 🔥 La Marseillaise envoie une frappe de 35 mètres pour faire le break face à Lens et inscrire un doublé sensationnel sur C+FOOT 🖥️ pic.twitter.com/jxfYZDuWbu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 21, 2025

Ce bijou permet aux Olympiennes de prendre quelque distance avec la zone de relégation en se replaçant à la huitième place, quand Lens continue de vivre un calvaire avec un seul point pris en huit journées et une position de lanterne rouge.

