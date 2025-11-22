S’abonner au mag
Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?

Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?

Soirée plaisir sur la Canebière.

Pendant que les hommes de Roberto De Zerbi démolissaient Nice, l’équipe féminine de l’Olympique de Marseille s’est offert le duel des promus face à Lens, vendredi soir en Première Ligue (2-0). Un succès dessiné grâce à un doublé de Margaux Le Mouël. À la conclusion d’une belle action collective d’abord, puis surtout d’une frappe de plus de 30 mètres pour lober Blandine Joly, la gardienne nordiste.

Ce bijou permet aux Olympiennes de prendre quelque distance avec la zone de relégation en se replaçant à la huitième place, quand Lens continue de vivre un calvaire avec un seul point pris en huit journées et une position de lanterne rouge.

Et s’il était là, le nouveau « Champions Project » ?

Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises

