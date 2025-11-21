Marseille éparpille Nice

En démonstration et bien plus efficace que Nice, l’Olympique de Marseille a donné une rouste aux Aiglons lors de la treizième journée de Ligue 1. Les Phocéens passent provisoirement leaders du championnat de France en attendant le match du Paris Saint-Germain, alors que les locaux pourraient tomber en second partie de tableau.

Nice 1-5 Marseille

Buts : Cho (63e) pour Nice // Aubameyang (11e), Greenwood (33e et 53e), Weah (58e) et Paixão (74e) pour Marseille

Raclée, souffrance. Gifle, douleur. Humiliation, angoisse. Calvaire, chagrin. Cauchemar, désespoir. Désastre, tristesse. Bref : ce vendredi soir, un club a fait très mal à un autre. En allant battre Nice chez lui par quatre buts d’écart et en menant 4-0 à la 53e minute, l’Olympique de Marseille a donné une véritable rouste à son hôte. Lequel a, au moins, eu la bonne idée de sauver l’honneur. Mais ce but inutile ne sauve ni les apparences, ni la réalité du résultat et de ses conséquences : armés pour jouer l’Europe, les Aiglons pourraient se retrouver en seconde partie de tableau à la fin du week-end. Pendant ce temps-là, les Phocéens peuvent fanfaronner : en attendant le match du Paris Saint-Germain, l’OM s’empare de la place de leader.

Cinquième pion en Ligue 1 pour Aubameyang

La branlée se dessine très tôt, pour Nice : avant le quart d’heure de jeu, Pierre-Emerick Aubameyang profite d’un corner de Mason Greenwood repris par la tête de Benjamin Pavard pour ouvrir le score. Et si Sofiane Diop se procure une semi-occasion, c’est bien Marseille qui continue ensuite de se faire dangereux par Paixão ou Greenwood.

L’Anglais, justement, se met rapidement en évidence : sa frappe est d’abord déviée par le malheureux Melvin Bard pour le break, puis son exploit en solo au début du second acte permet à l’OM de prendre le large. Entre-temps ? Des Aiglons désemparés malgré leur motivation, deux occasions (dont une jolie aile de pigeon) signées Terem Moffi et un sauvetage de Yéhvann Diouf devant Paixão.

Revoilà Maupay !

Sauf que la punition n’est pas terminée, côté niçois : servi par Aubameyang, Timothy Weah trouve également la faille en puissance. Mohamed-Ali Cho répond par un coup de casque gagnant, à la suite d’un centre de Diop ? Certes… Mais au milieu des nombreux changements et d’une opportunité gâchée par Jérémie Boga, Paixão colore la victoire en pastis grâce à un numéro de PEA.

Igor Paixão s’invite à la fête ! 🪩🇧🇷 La petite danse à la fin 😂#OGCNOM pic.twitter.com/ipAjgvRbeW — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2025

À l’agonie, la défense des Aiglons prend encore l’eau et manque de se prendre un set après une promenade de Greenwood. Pour terminer, la fessée administrée aux Sudistes est mise en pause en raison d’un feu d’artifice tiré… et même Neal Maupay participe à la fête, avec une première apparition cette saison. Lui aura au moins eu le mérite de ne pas tirer sur l’ambulance…

Nice (3-4-3) : Diouf – Mendy, Bah, Oppong (Abdi, 68e) – Clauss, Samed (Sanson, 68e), Vanhoutte, Bard – Cho, Moffi (Boga, 68e), Diop (Jansson, 77e). Entraîneur : Haise.

Marseille (4-2-3-1) : De Lange – Weah, Pavard, Balerdi (Egan-Riley, 77e), Emerson – Vermeeren, Kondogbia (Nadir, 70e) – Greenwood, Gomes (O’Riley, 70e), Paixão (Maupay, 89e) – Aubameyang (Vaz, 77e). Entraîneur : De Zerbi.

