L’OM à la recherche du juste milieu

Roberto De Zerbi a l’embarras du choix au milieu de terrain, encore plus avec le retour de blessure de Geoffrey Kondogbia. Jusque-là, Pierre-Emile Højbjerg, Matt O’Riley et Angel Gomes ont plutôt tiré leur épingle du jeu, mais RDZ doit encore affirmer ses choix dans les prochaines semaines, et ce dès vendredi à Nice.

Les matchs se suivent et le milieu de terrain marseillais ne cesse de bouger. Logique compte tenu du calendrier et du rythme effréné qu’il impose. Contraint de revoir sa copie avec le départ d’Adrien Rabiot cet été, Roberto De Zerbi n’a pas encore trouvé la formule optimale. Cela n’empêche pas l’OM d’avancer, mais le coach italien va vite avoir besoin de certitudes : au cours des quatre prochaines semaines, les Phocéens joueront une grande partie de leur avenir en Ligue des champions et se frotteront à des concurrents directs en Ligue 1, notamment Lille (5 décembre) et Monaco (14 décembre).

O’Riley et Vermeeren, deux bleus encore tendres

Pierre-Emile Højbjerg est sans aucun doute l’un des noms que Roberto De Zerbi inscrit en premier sur la feuille de match. Le Danois est un soldat fiable, prêt à tout pour le maillot. Il est le Marseillais le plus utilisé cette saison parmi les joueurs de champ, devant Mason Greenwood. Il a aussi l’avantage d’être arrivé il y a déjà plus d’un an, ce qui lui a permis de solidement s’installer et de développer sa relation avec son coach. « J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Guardiola, José Mourinho, Antonio Conte. Et je mets Roberto De Zerbi dans le même panier », ose-t-il carrément dans Onze Mondial. Autour du Norvégien, cependant, le puzzle n’est pas encore assemblé de manière définitive.

Depuis le mois de septembre, Højbjerg a été associé sept fois à son compatriote Matt O’Riley. « Il est gaucher et ça compte dans notre manière de jouer, expliquait De Zerbi. Son positionnement du corps est différent d’Højbjerg, il peut s’insérer dans le jeu et marquer des buts. » Le tandem est néanmoins loin d’offrir une assurance tous risques : il n’y en avait pas un pour rattraper l’autre à Auxerre, où l’OM l’a emporté laborieusement, et le milieu phocéen était à nouveau en grande souffrance contre l’Atalanta. Arthur Vermeeren peut espérer en profiter, mais il va devoir lui aussi se retrousser les manches. RDZ n’avait pas hésité à le sortir dès la mi-temps à Lisbonne et à le piquer publiquement, en déclarant qu’il devait être plus mordant dans les duels. Le Belge était titulaire avant la trêve contre Brest. Il aura vite l’occasion de montrer qu’il a appris ses leçons pour continuer de gratter du temps de jeu.

Le Geoffrey Kondogback

Des options supplémentaires s’offrent à Roberto De Zerbi, qui ne s’en plaindra pas. Bilal Nadir a montré le bout de son nez avec déjà neuf apparitions cette saison, dont une titularisation en Ligue des champions, et trois passes décisives en Ligue 1. Geoffrey Kondogbia revient à son tour dans la mêlée : blessé au mollet en septembre, l’international centrafricain a repris l’entraînement il y a deux semaines et postule une place de titulaire vendredi soir. Au bon moment puisque Højbjerg a joué deux fois 90 minutes pendant la trêve, qu’il a été très peu ménagé depuis le début de la saison et qu’il n’a pas participé à l’entraînement de veille de match jeudi.

Roberto De Zerbi a confirmé qu’il comptait sur lui en conférence de presse, et pas seulement pour dépanner en défense : « Si on a le Kondogbia de Madrid, c’est difficile de trouver un joueur de ce niveau au milieu de terrain. On a Højbjerg, Vermeeren, Matt O’Riley, de grands joueurs, mais lui a un profil particulier. » Attendre le Kondogbia de Madrid, c’est bien… sauf qu’il a quitté l’Espagne il y a deux ans et demi et qu’il a déjà raté une vingtaine de matchs à cause de blessures en 2025. Revenu à Marseille dès lundi, Vermeeren a une bonne tête de titulaire pour défier le Gym ce soir. Et après ? Il y aura du mouvement, forcément, d’autant qu’Angel Gomes, dix titularisations en Ligue 1 et buteur lors des deux dernières journées, s’ajoute à la conversation. Difficile d’assembler un puzzle quand on ignore à quoi il doit ressembler, alors De Zerbi va vite devoir trouver.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia