Marseille tyrannise Brest et passe leader !

En totale maîtrise, l’Olympique de Marseille a aisément disposé du Stade brestois lors de la douzième journée de Ligue 1. Les buteurs ? Angel Gomes et Mason Greenwood en première période, Pierre-Emerick Aubameyang en seconde. Et si les Bretons pourraient tomber dans la zone de relégation, les Phocéens passent provisoirement premiers du classement.

Marseille 3-0 Brest

Buts : Gomes (25e), Greenwood (33e, SP) et Aubameyang (82e)

Il paraît que le Stade brestois évoluait en Ligue des champions il y a peu. Il paraît, seulement. Car face à une équipe qui y joue cette saison et qui a du mal à y faire bonne figure sans toutefois être catastrophique, comme celle de l’Olympique de Marseille, les Bretons n’ont absolument pas existé lors de la douzième journée de Ligue 1. Bien entendu, les effectifs ou les budgets ne sont pas les mêmes, et une victoire de cet OM face aux Pirates ne semble pas illogique sur le papier. Même si elle est acquise dès la première période, même si le favori n’a jamais eu à forcer pour s’imposer. Reste que le classement, lui, laisse un peu plus songeur : quand les visiteurs pointent à la treizième place et pourraient tomber dans la zone de relégation au terme du week-end, les Phocéens galopent… en première position provisoire, avec un point (et une rencontre) d’avance sur le Paris Saint-Germain !

Majecki à l’ouest, l’OM express

Conscient qu’il peut prendre le leadership pour au moins 24 heures, justement, Marseille démarre fort avec des occasions pour Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood. Et si Pathé Mboup répond timidement, l’OM ne tarde pas à ouvrir le score : avant la demi-heure de jeu, Angel Gomes profite d’une bourde de Radoslaw Majecki pour marquer sur coup franc.

Une poignée de minutes plus tard, Kenny Lala bouscule Paixão dans la surface de réparation : penalty, transformé par Greenwood. 2-0, match plié et suspense défoncé. Pour ne rien arranger à Brest, Bradley Locko se blesse et doit laisser sa place à Daouda Guindo. Comme Mama Baldé, d’ailleurs, qui sort durant une mi-temps à deux remplacements côté breton.

Aubam’ se fait plaisir

Signe qu’Éric Roy n’est pas satisfait de la première période disputée par ses hommes, et qu’il souhaite voir autre chose lors de la seconde. Sauf que le scénario ne bouge pas vraiment, les Marseillais se procurant de nouvelles situations (par Aubameyang, Greenwood ou Gomes). Cela dit, une tête de Joris Chotard ne passe pas loin de la cage de Geronimo Rulli.

Mais l’OM, bien supérieur, maîtrise tranquillement les débats et enfonce le clou sur la fin par l’intermédiaire d’Aubameyang. Avec plus de 60% de possession de balle, les soldats de Roberto De Zerbi accaparent la sphère et se montrent très sereins. Assez pour se mêler durablement à la course au titre ?

Marseille (4-3-3) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd (Egan-Riley, 79e), Emerson – Höjbjerg (Bakola, 86e), Gomes (O’Riley, 70e), Vermeeeren – Greenwood (Vaz, 79e), Aubameyang (Mmadi, 86e), Paixão. Entraîneur : De Zerbi.

Brest (4-2-3-1) : Majecki – Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Locko (Guindo, 34e) – Chotard (Dina Ebimbe, 82e), Magnetti (Makalou, 74e) – Baldé (Labeau-Lascary, 46e), Del Castillo, Mboup (Tousart, 46e) – Ajorque. Entraîneur : Roy.

